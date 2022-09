. L'Udinese dominò anche e soprattutto dopo essere andata sull'1-0 ma non la chiuse. E come spesso succede nelle partite che non chiudi, al 94' avvenne l'impensabile: fu Lorenzo Pellegrini dal dischetto del rigore a riprendersi personalmente quel punticino che proprio non ci stava. Oggi i romanisti, in testa fino a ieri, vengono alla Dacia Arena per prendersi tre punti giocando tutt'altro match. Una volta appurato questo, un Pellegrini che si ritrova esattamente dove la chiuse lui non può stare a 4,50 come marcatore. Uno come lui che segna rigori, punizioni e tutto il resto. In più il Capitano non è ancora andato a dama...In Premier,Di fronte però c'è l'Arsenale che ha dato il via ad una stagione potente, quest'anno non si vuole sbagliare niente e i giovani stanno crescendo alla grande. Con le cinque vittorie su cinque c'è il primo posto in classifica ma lo United ne ha firmate tre in fila, le ultime, e ciò vorrà pur dire qualcosa. Vedo un pareggio con gol ma visto il quotone di Pellegrini mi faccio bastare i gol, quota non razzente ma ci sta.Nella Liga c'è un'altra squadra che ha detto: "Quest'anno faccio i botti di Capodanno!".. Potrebbe non esserci match perchè le due sono diverse e di parecchio. Non solo, il Sottomarino potrebbe anche volerla chiudere subito perchè stanno per arrivare le coppe europee. E quanto più si risparmia si ritrova all'uscita seguente. Parziale/finale e passa la paura.