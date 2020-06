Giorno importante importantissimo. Si apre un cassetto e ci si infilano dentro l'algoritmo, il piano B il piano C e tutto quanto servirebbe se... Non si dice nemmeno.e questo basta.Ricomincia da un colore che marchia la storia del nostro calcio, quello granata. Da. Ci sono 8 punti di vantaggio per il Parma che non rischia alcunché in classifica, anzi guarda il Napoli 4 punti più in su. E' il Torino invece ad avere i brividi di freddo: 2 punti più giù è scomodamente sistemato il Lecce, ora terzultimo.Si parla di recuperi, nel caso la 25esima giornata. I padroni di casa arrivano da 6 sconfitte in campionato (!) inframezzate da quella in Coppa Italia con il Milan. Peggio di così c'è il lockdown. O forse nemmeno. C'è da darsi subito una svegliata con l'acqua ghiacciata.Risalendo fino al 2001 sono soltanto 2 i precedenti in Piemonte finiti con la vittoria granata: nel 2014 (1-0) e proprio nel 2001 (un altro 1-0). Se Cairo fa sul serio (e fa sul serio...), questa è una finale di Champions League. Io ci credo ma sono loro che debbono farlo: 3 punti sarebbero una pomata sulle piaghe.Sardi decisamente tranquilli, veneti che riprendono i fili di una stagione condotta a cento all'ora. Come ripartiranno a livello fisico nessuno lo sa. Quello che si conosce da ora invece è che la quota del pareggio (a 3,35) è alta. Perché il Cagliari ne ha perse solo 3 su 12 in trasferta, sa quindi come portar via punti. Il Verona ne ha vinte la metà (6 su 12) in casa. Numeri che letti bene potrebbero anticipare una gran belladalla ripartenza: questi ultimi sono riusciti a mettere insieme la più scadente sequenza di sempre con 14 partite senza una vittoria (da quando si è ripartiti i punti fatti sono solo 2, un orrore).Il Wolfsburg sta difendendo con i denti la sua posizione in zona Europa League, i punti fatti dalla ripartenza sono 10. A dicembre si concluse 1-1. Ma lo Schalke dell'andata era squadra di altra pasta rispetto a questa banda di mollaccioni.I CONSIGLI PER SABATO:(quota 2,20)(3,35)(1,62)Il terno vale 11,9 volte la posta.