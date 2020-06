. Non era facile prima quando si giocavano i campionati che si sono sempre giocati, figuratevi adesso che il COVID ha rimpastato tutto. Le quotine ine ine ine bisogna lasciarle per strada perché il gioco non vale la candela. Proprio per niente.Parto dal, squadra quadrata reduce dal ribaltone subito a Granada contro quella che è la vera sorpresa della stagione. Vincendo, il Getafe scavalcherebbe la Real Sociedad e si insedierebbe al quarto posto con due punti di vantaggio. L', ultima che lotta per salvarsi, darà tutto come ha fatto all'uscita vincente con l'Alaves. Ma in trasferta ne ha perse già 8.Alla stessa ora parte V, estremamente simile come contenuti. Villarreal in corsa per la zona Europa League, Maiorca tra quelle che si dibattono per non restare nel fango che ti tira sotto. La ricomparsa sulla scena della Liga è stata molto diversa: Villarreal con il blitz al Celta Vigo, Maiorca triturato come il prezzemolo sul tagliere del Barcellona, 0-4 in casa., match (un'ora dopo) traed. I berlinesi arrivano da una scuffia storica e amara, in casa. In vantaggio con una invenzione di Piatek, sono rimasti in 10 per una boiata di Boyata (quanno ce vò ce vò) e sono stati mano mano piallati dal Francoforte, che veniva dalla durissima sfida di Coppa contro il Bayern. Il Friburgo è un serpente velenoso anche se ha solo 6 punti nelle ultime 5 a casa. Però quando riceve l'Hertha non perde dal 2010, solo vittorie o pareggi. Assenza pesante per gli ospiti quella dello squalificato Boyata. Nel girone di andata si chiuse 1-0, decise Darida.Getafe-Espanyol 1 (quota 2,05)Villarreal-Maiorca 1 (1,54)Friburgo-Hertha 1 (2,75)