Debutto pieno di sapori forti questo del. Perchè a Milano sale il grande amico fraterno Sinisa. Che da giorni sta studiando come fare diversamente da quell'1-5 di qualche mese fa.e strinse Pioli al cuore della squadra. Miha ce l'ha stampata in fronte, uscì dicendo chiaramente che quando si gioca in quel modo si sta zitti e si prende la strada di casa.Ho fiducia nel gol/over 2,5 a una quota che sfiora la pari., quello serale è davvero molto molto molto ma molto interessante. Lo sarebbe in tutti i modi ma ci sono i precedenti della scorsa Premier a renderlo fantastico. Li vinse entrambi ildi Espirito Santo, 2-0 a Manchester all'andata e 3-2 in casa al ritorno. Questa fu certamente una delle più belle della stagione, intensa pazzesca fumante con il 2-0 delpolverizzato negli ultimi minuti dalla doppietta del sorpasso. Se ho capito come va la vita, i Citizens attaccheranno la spina della corrente fin dal fiaschio d'inizio. Per cancellare il possibile e l'impossibile. Il 4,25 del gol primo tempo non è soltanto difficile, è bellissimo. Ci si prova fin che si può.Nel tardo pomeriggio ci sarà. Ben diversa da quella di cui abbiamo appena parlato. Era un confronto che finiva sempre con i gol, ora si sta calmando e di brutto (le ultime due sono stati due under). Non vedo troppo coraggio in campo, a luglio i padroni di casa si sono salvati all'ultimo soffio e hanno capito che buttare qualsiasi punto, soprattutto al Villa Park di Birmingham, lascia segni sulla pelle e soprattutto nella mente.Milan-Bologna gol/over 2,5 (quota 1,97)Wolverhampton-Manchester City gol primo tempo (4,25)Aston Villa-Sheffield United under 2,5 (1,67)