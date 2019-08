Due a zero oppure tre a due (per continuare con i supplementari). Queste sono a occhio le opzioni che tengono in vita il Toro in casa Wolves. Praticamente serve una bombola ad ossigeno, grazie. Perché gli anglo-lusitani sono sembrati squadra verissima a Torino. E senza quel rigore alla fine ora questa sarebbe una bella amichevole e nulla più.



Ma il 3-2 è uscito. E quindi c'è da battagliare. Anche perché loro saranno pure bravi ma nessuno qui sta parlando del City o del Liverpool. Vedo l'over perché con gli attaccanti che ha, Mazzarri non credo che se ne stia li' a tirare i dadi fino al quarto d'ora finale, per poi darsi una pettinata e andare all'assalto. Anche per questo l'over 2,5 mi sembra una quota da acciuffare e strizzare.



Il "vento" del betting mi ha indirizzato verso due vittorie in trasferta, quelle di Gent e Ludogorets. I belgi possono replicare quella (2-1) dell'andata, i bulgari possono prendere in casa Maribor quello che hanno lasciato (0-0) davanti ai loro fans.



I mercati vanno dritti con questi colpi. Perché noi no?



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Worlverhampton-Torino over 2,5 (1,95)



Rijeka-Gent 2 (2,45)



Maribor-Ludogorets 2 (2,31)



Il terno vale 11 volte la posta