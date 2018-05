Spunterebbe un ambaccione notevolissimo. Altro che raddoppio. Mettiamo le mani tra le partite di ritorno degli ottavi playoff di Serie C. A Trapani ecco il Cosenza già vittorioso per 2-1. I calabresi hanno vinto anche in Sicilia, in campionato, totalizzando sei punti sei. Ma qui le quote dicono che è decisamente favorito chi è in casa. Bella la combo 1X/under 2.5 a 2.10.



Alessandria-Feralpisalò invece mi suggerisce altro. Nella prima c'è stato il festival di gol, 3-2 per i grigi. Per gli ospiti siamo alle candele accese in cerca del Miracolo quello con la M grossissima. Il fatto che debbano giocare il tutto per tutto può portarli a segnare e a subire, l'over 2.5 a 2.05 fa quasi starnutire.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Trapani-Cosenza 1X/under 2.5 (quota 2.10)



Alessandria-Feralpisalò over 2.5 (2.05)



L'ambo vale 4.30 volte la posta



@calcioepepe