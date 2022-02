Dopo Salernitana e Sassuolo ecco il Cagliari. Tre tappe tostissime, le prime due hanno sottratto punti pesantissimi e imprevedibili a Milan e Inter. Ora c'è il Napoli. Che non è scritto da alcuna parte debba fare la stessa fine delle avversarie per il titolo. Anche se il non c'è due senza tre varrà pur qualcosa nel regno della scaramanzia. Pioli, Simone Inzaghi e Spalletti sono uniti anche dal fatto che nessuno dei tre abbia mai vinto uno scudetto. Il toscano napoletano piazza la trasferta di Cagliari tra Barcellona e il Barcellona. E abbiamo toccato con mano con l'Inter quanto sia dura l'accoppiata Europa-Serie A, grazie a Liverpool e Sassuolo e' grandinato. E fortissimo. Su Cagliari-Napoli potrebbe venire buona una combo, X2/under 2,5, I sardi firmerebbero per lo 0-0 e non è detto che il Napoli lo schiferebbe del tutto. In un momento simile.



Combo in discesa per Bologna-Spezia. Sinisa ha trovato un periodaccio con il Covid. Mentre Thiago Motta e' resuscitato proprio quando aveva la valigia fatta. Il Bologna vuole tornare a vincere ma questa non potrebbe mai rischiare di perderla. Dicevo combo in discesa, stanno buttandosi sulla 1X/under 2,5, ieri era a 2,30.



Terno in Serie C con una quota talmente alta da non poterla lasciare da parte senza rimpianti. Entella e Siena vanno forte, dieci punti nelle ultime quattro. Ma stasera tra i liguri sono previste almeno tre assenze di rilievo. E cosi' la X2 a 1,95 sembra proprio fare al caso nostro.





Cagliari-Napoli X2/under 2,5 (quota 2,30)

Bologna-Spezia 1X/under 2,5 (2,15)

Entella-Siena X2 (1,95)



Il terno vale 9,64 volte la posta