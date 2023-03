Mi infonde pochissima fiducia il Porto. Come avversario intendo. Mancherà uno bravo bravo come Otavio ma la faccia di Sergio Conceicao, durante la conferenza stampa, non prometteva alcunchè di buono. Se la giocheranno dovessero scalare le montagne e poi navigare i fiumi, sanno che almeno ai tempi supplementari possono arrivarci (hanno perso 1-0 a Milano). La botta presa al Picco di La Spezia ha lasciato di pietra Simone Inzaghi. Per me verrà fuori la classica partita con quattro tiri in porta se va bene: under spappolato.



Quella che vedo proprio al contrario è Manchester City-Lipsia. Ai tedeschi manca gente seria come Nkunku e non solo. Nonostante il cammino sia stato fin qui ottimo le palle per il servizio le hanno in mano gli uomini di Guardiola e non se le perderanno per strada. Praticabile la quota della vittoria con handicap, che alza di molto il tutto.



Serie C girone B ad alto livello tra Cesena (terza, ventidue gol subiti) ed Entella (secondo, ventiquattro gol subiti). Gran belle difese che potrebbero instradare il match su un tranquillo scambio di vedute privo di (troppa) pericolosità. Queste sono partite che se non si stappano subito, l'under è quasi di prammatica. A novembre fini' zerelli a zerelli...



Oggi mi fermo qui ma potete andate avanti voi!







Porto-Inter under (quota 1,72)



Manchester City-Lipsia 1/handicap (1,87)



Cesena-Entella under (1,60)







Terno da 5,14 volte la posta