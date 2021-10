Quando ilha visto uscire dall'urna europea quei tre serpenti dagli occhi di brace () ha capito che doveva cominciare ad allenarsi. Subito. Ad emettere le fiamme dal naso perché se no non ce ne sarebbe stato per nessuno. Aha toccato con mano, con i draghi non basta un bel quarto d'ora e due gol di ripartenza. Quelli sono draghi. Contro l'ha visto materializzarsi davanti ai suoi occhi la storia dell'arbitro brutto e cattivo. Che decide contro di te e per loro. Buttando tutto all'aria con quel calcio di rigore che basterebbe guardare meglio per... E non è finita, con ilservirà sostituire un portiere super comecon la fantasia al potere. E chi crede che sia facile clikki qui. Non sono partite in cui puoi difenderti, serve solo fare un gol più dell'avversario.Cinquantuno tiri in porta subiti nelle prime due partite del girone. Vinte. Trenta contro ile ventuno dallo. Per un unico gol entrato nella tua porta. Questo è loche si presenta a casa, dall'. Al comando della classifica. Moldavi, sei punti su sei. Sembra la trama di una serie tv coreana, ideata dal classico pazzo che si è messo a scrivere di notte perché è in quelle ore che il cervello gli si sbambola. Ora però basta.Conosce tutto di loro. E non è più forte ma trecento volte più forte. Vado sull'1 primo tempo/1 finale, questa non è una supercazzola ma una partita vera. Di Champions League.In chiusura due quote che nessuno sano di mente potrebbe giudicare basse.(Liverpool) e(Borussia Dortmund) si sono messi a tirare fuori i conigli dai cappelli. Un gol più bello dell'altro e nel caso del giallonero non è bastato nemmeno un infortunio che lo ha tenuto fuori a riposarsi. Se avete in mente l'che sta devastando il campionato italiano, questi due vanno ancora più forte. Ci sono abituati. Tacco-suola-palla c'è palla non c'è. Strepitosi al quadrato, al cubo, di più. Le due partite, in trasferta contro, sono sistemate al grado alfa di difficoltà. Ma questi due decollano. E rischiano (!) di far decollare la nostra giocata.Ps Se esce ricordatevi di farla vedere agli amici e poi di appenderla sul vostro letto. E' troppo bella.Porto-Milan over 2,5 (quota 1,90)Inter-Sheriff Tiraspol 1/1 primo tempo/finale (1,56)Atletico Madrid-Liverpool marcatore Salah (2,50)Ajax-Borussia Dortmund marcatore Haaland (1,85)