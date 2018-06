Ecco il menu di mercoledì: ore 14 Portogallo-Marocco; ore 17 Uruguay-Arabia Saudita; ore 20 Iran-Spagna.

Queste tre partite, per me, non si possono fare. Nel senso che una nazionale forte incontra una molto meno forte. I risultati finora arrivati comunque ci dicono che non sempre vince il migliore. Ma in questi tre scontri non vedo sorprese.

A cominciare dal Marocco disperato che, dopo aver perduto il più brutto incontro di quelli finora visti, contro l'Iran, se la vede contro Cristiano Ronaldo. Che, tanto per dare un senso alla sua serata contro la Spagna, ne ha messi dentro tre. A 1.65 non vedo come esimersi.

Passiamo avanti. Nell'Uruguay e nella Spagna ho visto con i miei occhi due attaccanti che sono arrivati in Russia facendo le fiamme dal naso. Cavani ha trovato un portiere, quello egiziano, che gli ha preso anche le mosche in volo; Diego Costa si è portato appresso tutta la difesa portoghese. Ed è sembrato un gigante, con la sua doppietta.

Contro Arabia Saudita e Iran, a quote non ridicole, costruiscono un terno che arriva a sfiorare il 5 contro 1. Gulp!



GIOCANDO I MONDIALI

Portogallo-Marocco 1 (quota 1.65)

Uruguay-Arabia Saudita marcatore si Cavani (1.60)

Iran-Spagna marcatore si Diego Costa (1.85)



Il terno vale 4.88 volte la posta

@calcioepepe