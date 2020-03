Non serve dire che è un momento così, anche per il calcio e per il calcio italiano soprattutto. Non sappiamo ancora cosa succederà e anche per questo il lunedì che aspetta chi può e vuole svagarsi i pensieri con le partite che si giocheranno può passare di qui.La partita più importante è. I padroni di casa sembrano essersi sgonfiati mano mano, basta vedere che nelle ultime sei (ogni competizione) è arrivata soltanto una vittoria e di misura, l'ultima contro il Birmingham, in FA Cup. Ma il dato che per noi fa la differenza è un altro: i quattro gol segnati dalla squadra di Rodgers di recente sono tutti giunti nella ripresa. Ecco perchè andiamo con quella quota. Ovvero maggior numero di gol segnati, nel secondo tempo. Vicina alla pari.In Francia ilha un'occasione irripetibile contro l', ultima in classifica in, che dovrebbe fare le piroette sulle punte per provare a salvarsi. Anche per questo non si capisce come l'1 primo tempo possa stare a una quota horror come 2,21. Si prende e come va va.Chiusura incon un partitone tra terza e prima in graduatoria, ovveroDue squadre molto forti, con la capolista la quale potrebbe serenamente accontentarsi del punto che terrebbe a distanza di sicurezza gli avversari. Che ovviamente le tenteranno tutte, è chiaro. Il pareggio a 3,55 è più che alto.Leicester-Aston Villa tempo con maggior numero di gol: secondo (quota 1,92)Lens-Orleans 1 primo tempo (2,21)Stoccarda-Bielefeld X (3,57)