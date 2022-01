Cippettino e via andare. Per esempio con la, con la squadra più in forma del paese che però va a scontrarsi con una corazzata come il, mica dico cotica. E comunqueDopo l'imbarcata casalinga contro lo Strasburgo sono pervenute sei vittorie di fila (una in Coppa e cinque in Ligue 1) che dicono quanto si sia svegliato il gruppo. Ma il PSG è il PSG e arriva da diciassette reti a due nelle ultime sei, due di Coppa. E pare avere la gamba dei giorni belli. In Ligue 1 le dividono ancora ben undici punti, non una cosettina cosi'. Prima e seconda incassano lo stesso numero di gol (diciotto) ma sono gli attacchi a fare la differenza (più dieci per i parigini).Niente Neymar, Georginio Wijnaldum e Sergio Ramos, rientrano Donnarumma e Paredes, in più ci sono due che dicono molto svegli come Messi e Mbappe. E Icardi. Che faccio, lascio?dove non so che cosa avverrà ma so cosa è già avvenuto., soprattutto perchè gli assenti dovrebbero essere tutti dalla parte di mister Zeman. E Sottili ha invece suonato la carica: "Stiamo bene e ce la giocheremo fino in fondo". Vado con loro. Anche se in classifica ci sono quattro punti in più per i pugliesi. E i pareggi, nove per entrambe, direbbero che...In Liga Adelante c'è l'che da quando ha cambiato allenatore ha acceso il biturbo e fatto a pezzettini piccoli piccoli chi capitava dalle sue parti. Tredici gol a tre contro Fuenlabrada, Alcorcon e Malaga dove è persino arrivato un cinque a zero da trasferta! Prima si parlava di retrocessione, ora di possibili playoff.che resta su due 0-0 gnegnè. Stasera l'Ibiza ci dirà veramente che cosa vuole fare da grande.PSG-Nizza 1/1 parziale/finale (quota 2,10)Juve Stabia-Foggia 1 (2,50)Ibiza-Saragozza 1 (2,10)Il terno vale 11,0 volte la posta