Tocca anche al PSG, dopo che le altre di Ligue 1 le abbiamo già viste e riviste. Ma si fa per dire PSG perchè quelli in quarantena a casetta sono tanti e forti. C'è l'inferno di nomi pesantissimi, da Mbappè a Icardi, da Di Maria a Marquinhos, Paredes, Navas e soltanto per ultimo uno scarsetto scarsetto come Neymar.



Quindi in pista va chi c'è, chi ce la fa, anche al cinquanta per cento. Dovranno dare il massimo contro i giallorossi del Lens, battuti in maniera poco fortunata dal Nizza e comunque consapevoli che una occasione simile contro la regina delle regine non capiterà più se non tra cinquanta anni. E non sto parlando di COVID, perlamordiddio.



Dando un'occhiata ai precedenti (due partite di Ligue 1 e una di Coppa di Francia, anni e anni fa) esce qualcosa che potrebbe fare al caso nostro: tre delle ultime quattro sfide sono terminate con entrambe le squadre in gol. Vista la quota a 1,90, si può andare lisci. E' un tentativo ben fatto.



Ovviamente essendo una singola è indicata per chi volesse inserirla con qualche altra cosa che lo affascina. Per quanto mi riguarda in questa giornata vedo poco e niente oltre la francese. Sta a voi cucinare il resto.