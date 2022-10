Ora bisogna capire - e non è per niente facile - davanti a quale Milan ci si troverà stasera. Pioli senza tanti titolari importanti un'altra volta, se ti mancano Maignan, Kjaer, Calabria e chi più ne ha più ne metta devi rifare i salti mortali carpiati. E in un gruppo in cui c'è il maghetto Potter, un Salisburgo da non sottovalutare (e l'ha toccato con mano il Diavolo) e persino la Dinamo Zagabria, che ha fatto esonerare Tuchel battendo gli inglesi. Gruppo apertissimo ma questi qui saranno punti di platino, contro la più forte bisogna rispondere presente. E' la partita di Leao, se lui risponderà sarà tutta un'altra cosa. La quota del gol non sembra affatto male.. O si vince o si vince o al limite si vince. Perchè anche i tre punti non risolverebbero granchè ma certamente un pareggio o una sconfitta sarebbero esiziali, ci si ritroverebbe fuori dalla Champions League prima di giocare le ultime due. E non dico altro. Tutte vittorie quelle poche - tre - in cui si è affrontato questo Maccabi. Ma la storia conta un ciufolo in questo caso. Allegri l'ho visto molto ma molto ma molto sdraiato però non c'è possibilità di fare la faccia più triste di quello che è il momento. La quota sarebbe anche interessante, sarebbe il 2 dell'anno. Forza Juve che qui passi falsi proprio non se ne possono fare!A Parigi si rivedono PSG e Benfica, cui il risultato di Allegri interessa il giusto ma non più di tanto. A Lisbona fu pareggio e se la dovettero giocare anche i portieri perchè nessuno regalò a nessuno. Qui potrebbe essere il secondo capitolo, le squadre sono forti e la penna del quotista è scivolata un'altra volta. La X a 4,70? Non so se sarà un ripetitivo 1-1 ma certo che a quelle quote i cippini si mettono sorridendo...