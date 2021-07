Chi avrebbe mai potuto pensare che una squadra senza Donnarumma, Bernat, Marquinhos, Rafinha, Sarabia, Paredes, Verratti, Di Maria, Sergio Ramos e Neymar potesse vincere lo stesso la Supercoppa di Francia? E' incredibile ma può avvenire, contro i titolati del Lille. Per prendersi la prima rivincita dopo aver lasciato a loro la vittoria del campionato.



Quest'anno sarà ben diversa la storia visto che il calciomercato dei parigini sta marchiando a fuoco qualsiasi altra big europea. Comprando tutti sarà più facile vincere la qualunque, anche se nella prima sfida mancheranno titani in ogni ruolo. Ma quelli che giocheranno - da Mbappè a Hakimi a Icardi - potranno persino bastare. La quota oltre la pari sembra davvero alta.



Si darà spettacolo, a Tel Aviv. Arsenal-Chelsea anticipa la grande stagione inglese con in campo i Blues vincitori di Champions League. Si giocherà all'Emirates Stadium dei Gunners. Che vorrebbero partire con un piede diverso da quello con cui hanno concluso la triste stagione registrata da poco. I titolari assenti da una parte e dall'altra dicono che il pareggio non è niente di fantascientifico.





Lille-PSG 2 (quota 2,10)



Arsenal-Chelsea X (3,55)





L'ambo vale 7,45 volte la posta