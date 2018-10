Champions League meravigliosa. Napoli-Liverpool, oltre a essere lo snodo fondamentale di uno dei gironi che più ci interessa da vicino, è una partita meravigliosa. E forse l'arrivarci da Torino e da Londra (sponda Chelsea) la renderà ancora più intensa. Mi sembra che la quota dell'1 cada davvero dal cielo, troppo alta. So perfettamente chi sono i rivali. Ma questa è la partita in cui bisogna provarci. In casa e davanti a un pubblico che farà tremare il San Paolo e farà sentire la propria carezza ad Ancelotti, reduce dagli "schiaffi" piovuti dagli spalti a Torino.



Atletico Madrid e Borussia Dortmund sembrano due quotine? Per me è il contrario. Brugge e Monaco sono avversari che non danno preoccupazioni, almeno al momento. Quelle vittorie possono far salire la giocata senza problemi.



Chiudo con la trasferta olandese dell'Inter. Ho visto il PSV in casa del Barcellona, è andato più volte al tiro con pericolosità. Qui, con Icardi fresco, Lautaro ritrovato e i milanesi delle ultime sfide, non vedo come si possa uscire dall'opzione gol.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Napoli-Liverpool 1 (quota 3.50)



Psv-Inter gol (1.57)



Atletico Madrid-Club Brugge 1 (1.33)



Borussia Dortmund-Monaco 1 (1.40)



La quaterna vale 10,2 volte la posta.



@calcioepepe