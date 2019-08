Finalmente si riagganciano i campionati di prima fascia ed è un bel ritrovarsi. Noi, neanche a dirlo, partiamo con tutti i comodi. E di questo si è lamentato giustamente anche il Mancio. Si va in campo in Premier League (Inghilterra) e Ligue 1 (Francia).



Il Liverpool, battuto nel braccio di ferro finale l'anno scorso e nella "Supercoppa" inglese pochi giorni fa dal Pep e il suo City, dà il benvenuto al neopromosso Norwich. Che stranezza, guardiamo gli ultimi cinque contri diretti ad Anfield. Due sono finiti 1-1, con grande sorpresa, gli altri 5-0, 5-1 e 3-0. Senza Mané che si fa? Il precampionato dei gialloverdi, tolta l'ultima col Tolosa, è stato una sfascio di gol, cinque volte più su o ben più su dell'over 2,5. Io vado con la combo 1/over 3,5. Sarebbe un gran bel modo per partire.



Monaco-Lione? Dobbiamo deciderci. Se i monegaschi sono la squadra povera e insulsa dello scorso anno non c'è storia, se no può esserci anche geografia. Ma il Lione ha fatto un precampionato dove prenderli e farli era una cosa sola. Le ultime sono brutte sconfitte. Al contrario, il Monaco è parso blindato a prenderli e a farli. Comunque, una combo che potrebbe starci è gol/over 2,5.

Non so come ma i gol li vedremo anche quest'anno. Io vado a comprare le pile di riserva del telecomando.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Liverpool-Norwich 1/over 3,5 (quote 2,15)



Monaco-Lione gol/over 2,5 (2,15)



L'ambo vale 4,62 volte la posta.