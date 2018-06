Ecco il menu della domenica: ore 14 Costa Rica-Serbia; ore 17 Germania-Messico; ore 20 Brasile-Svizzera.



Scendono in campo i duri, quelli che quando il gioco si fa duro... La Germania ha il titolo di quattro anni fa, il Brasile è il favorito di addetti e non addetti. Ma quello che mi attrae è in Costa Rica-Serbia. C'è un calciatore che nelle amichevoli ha fatto i botti veri. Si chiama Mitrovic, è serbo, ha segnato cinque gol nelle ultime tre partite, concentrati tutti contro Bolivia (tre) e Nigeria (due). Per lui sembra che la stagione sia cominciata adesso. Sente l'aria del Mondiale come il bellimbusto "sente" l'aria del sabato sera.



L'avversario è la Costa Rica di Navas, portiere del Real Madrid. Non sembra niente di che, per fermare lo stato di forma di Aleksandar Mitrovic, di proprietà del Newcastle in prestito al Fulham (12 gol da febbraio in 17 partite...), sei reti nelle qualificazioni Mondiali.



Il mio marcatore è lui. Lo abbino a Timo Werner, tedesco di grande spessore, e Neymar, che sembra essersi riposato per l'appuntamento dell'anno. E certo non può cannarlo.



Mitrovic (Serbia) marcatore si (quota 2.50)



Werner (Germania) marcatore si (2.25)



Neymar (Brasile) marcatore si (1.90)



Il primo ambo vale 5.62 volte la posta, il secondo vale 4.75 volte la posta



