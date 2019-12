Gli auguri di un superanno 2020 (bettistico e non) con Calciomercato.com, la nostra rubrica, tutti voi e tutti noi sono in testa a ogni altra cosa, oggi!



Otto partite in trenta giorni per la Premier League, urca. Questo può dire in che modo arrivino le squadre a questo turno dopo aver giocato anche l'Europa e la/le coppe interne. Senza dire del Liverpool Campione del Mondo... Chi ha organici lunghi ha l'asso nella manica, lo giochi.



Arsenal-Manchester United è il posticipo di serata, l'incontro con maggiore "ceralacca". Anche se adesso le due squadre faticano a tirar su la giornata. Arteta, appena subentato sulla panca Gunners, ha perso una partita a lungo ben giocata nel ribaltone di quattro minuti che gli ha tirato il Chelsea. Perdere un'altra in casa non farebbe bon ton proprio per niente e lascerebbe fuggire tutte le dirette rivali. Lo United viene da due pieni cavalli e carrè. E ha tutti gli attaccanti lucidati a spolvero. Gol senza dubbio anche se la quota "l'è chel che l'è".



Da quando è arrivato Mourinho, otto su dieci del Tottenham sono gol/over 2,5 o più. E ci credo. La difesa sembra il Colosseo, manca Lloris e Gazzaniga non è suo lontano parente; l'attacco con o senza Son è un'arma di distruzione, segna sempre e in tanti diversi modi. Con il Southampton, squadra da sette punti nelle ultime tre, si rifa lo spartito solito.



Le ultime del Burnley (due in casa e due fuori) si sono concluse con un bell'under. Questo perchè Sean Dyche, dopo le imbarcate contro Tottenham e City, ha dato due mandate al cancello, giocando molto più chiuso senza perdere la trebisonda (come è successo con lo United, 0-2 ma in ballo fino al 95' prima del gol decisivo). Contro l'Aston Villa potrebbe ripetersi pedissequamente (parola più bella da scrivere che da leggere) il tutto.



Watford-Worlverhampton è match stranissimo: i gialli di casa hanno cominciato un nuovo campionato, per salvarsi, all'ultima nonostante in dieci hanno spezzato come un cracker il Villa. Ma Wolves è un marchio di fabbrica che ha battuto il City a capo della rimonta (e partita) dell'anno e fatto sudar freddo il Liverpool. Sarà pure stanco morto ma mai darlo per battuto. Over 2,5.



Chi si è ripreso da una pausa è il Leicester, sempre e comunque un team con maroni grossi così. L'aspetta il Newcastle, che sta giocando meglio di quanto le sconfitte non dicano. Ma se Rodgers e Vardy mettono insieme il loro scibile è probabile la seconda vittoria esterna consecutiva. Chi trova la quota troppo bassa la lasci agli impavidi.



E noi? Si va per il colpo che ti fa vincere per tutto il 2020. Nel gioco si fa bene a non crederci comportandosi come se ci si credesse.



I CONSIGLI DEL CAPODANNO



Arsenal-Manchester United gol (quota 1,55)

Burnley-Aston Villa under 2,5 (1,93)

Southampton-Tottenham gol/over 2,5 (1,92)

Watford-Wolverhampton over 2,5 (2,02)

Newcastle-Leicester 2 (1,70)





La cinquina vale 19,7 volte la posta escluso il bonus