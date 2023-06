Da domani ci getteremo nel calciomercato. E in quelle due finali che ci toccano da vicino. Ancora una volta tutti allo stadio o alla tv, il nerazzurro e il viola colori dominanti con quelle Coppe che ipnotizzano. Da domani. Oggi è l'ultima giornata, che ancora qualcosa deve assegnarla. E noi, con due spiccioli, proviamo a prenderci altri due spiccioli., i ragazzi che sono quindicenni oggi la racconteranno ai figli e poi ai nipoti. Perché vincere lo scudetto quando ne hai solo sentito parlare è una meraviglia da tramandare. E' in questo clima che cerco e trovo la prima scommessa di oggi:girerà gli occhi tutto intorno e vedrà lo stadio che è stato di Diego, di Careca, che è stato anche il suo e di tutti i più grandi con quella maglia.. Perché lui è cresciuto molto vicino, gli sarebbe quasi dovuto. Si è allenato a parte quasi tutta la settimana, è stato convocato, voleva esserci per forza. Eccolo., ci ricorda Brescia che è andata giù, cui facciamo gli auguri di pronta guarigione. Ora il derby lombardo delle "piccole che non sono più piccole" sarà questo. Ed è un gran bel calcio.: Baroni ha visto Colombo segnare il rigore della Serie A dopo il recupero di un secolo. Ora non serve che salutare la propria gente sulle tribune.. Per quest'ultima domenica della Serie A 2022/2023. Ad maiora.Napoli-Sampdoria marcatore-sì Quagliarella (quota 3,00)Atalanta-Monza gol/over (1,70)Lecce-Bologna X2 (1,41)