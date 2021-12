Capitolo uno. Non c'è dubbio che per gli italiani la partita più intensa, quella che tutti sceglierebbero di vedere in tv (tranne gli juventini, è ovvio) sia Atalanta-Villarreal. Ma c'è un ma da qui a lì.. E dato che dal pomeriggio si dovrebbe abbattere una "fitta" nevicata (fitta è tra virgolette perché non è il mio mestiere valutarne la portata), sarò costretto a passare la mano.Capitolo due. A memoria non riesco a ricordare un girone che si presenta con quattro squadre (Lille-Salisburgo-Siviglia-Wolfsburg) una a un punto dall'altra. Con millemila possibilità da verificarsi sulla carta. Qui io mi faccio portare dalla corrente di quello che è accaduto nel girone del Milan, dove c'erano tre squadre su quattro a giocarsi qualcosa di molto interessante, o almeno di interessante (l'Europa League).. Ovvero che nessuna, nemmeno chi è al comando del gruppo e cioè i francesi, potrà giocare per un risultato solo. E quindi c'è un obbligo: attaccare e difendersi in un secondo momento. Ieri Milan e Porto sono terminate overino e overone. E io da quello riparto, ovvero dai gol segnati.Benfica-Dynamo Kiev esce dai capitoli e fa storia a sé. I lusitani arrivano dalla batosta presa in casa dallo Sporting Lisbona, il che vuol dire un brutto passo indietro sulla strada del titolo nazionale. Qui hanno la possibilità di passare il turno europeo superando in classifica il Barcellona, che presumibilmente perderà a Monaco di Baviera.Quaterna con Manchester United-Young Boys, che voi potete anche lasciare fuori visto che gli svizzeri sono abituati a evoluire sul loro campo sintetico.. Ricordo l'andata, era il Manchester United di Solskjaer e si suicidò rimanendo in dieci, nonostante fosse in vantaggio. Ricordo anche il 3-3 dei Giovani Ragazzi di Berna contro un'Atalanta vispissima. Se ricordo bene tutto, qui uscirà il gol. Che buon pro ci faccia.Wolfsburg-Lille over 2,5 (quota 1,80)Salisburgo-Siviglia over 2,5 (1,75)Manchester United-Young Boys gol (1,78)Benfica-Dynamo Kiev parziale/finale 1/1 (1,85)