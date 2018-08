Cominciamo a intravedere i gironi di Champions League e quindi le partite si fanno ipertoste. Se sbagli un fuorigioco gli avversari ti mangiano in testa e sei fuori.

In questo ritorno vado sullo strano anzicheno. L'1-1 è il risultato che più spesso si ripete, portando quindi le contendenti ai tempi supplementari. Vediamo se anche qui succederà lo stesso. Visto che all'andata è andato di moda su quattro campi (non pochi).

Dinamo Kiev-Slavia Praga, Aek-Celtic, Mol Vidi-Malmo e Trnava-Stella Rossa. Quattro singole, quattro 1-1. Ovviamente basterebbe che anche una soltanto si concludesse con quel risultato che la vittoria, anche se stretta, sarebbe assicurata. Proviamo a constatare se la storia viaggia spesso sugli stessi binari.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Dinamo Kiev-Slavia Praga risultato esatto 1-1 (quota 6.8)



Aek-Celtic risultato esatto 1-1 (6.0)



Mol Vidi-Malmo risultato esatto 1-1 (6.1)



Trava-Stella Rossa risultato esatto 1-1 (6.4)



Quattro singole con il risultato esatto di 1-1

