Mondiali Femminili. E' il martedì degli ottavi di finale dell'Italia. Peccato che non sia in programma in prima serata, ci sarebbe stato il pubblico delle grandi occasioni davanti alla tv. Si giocherà invece alle 18 a Montpellier, capoluogo del dipartimento dell'Herault nella regione dell'Occitania, sud della Francia. Novità assoluta per noi che ne abbiamo giocate due a Valenciennes e una a Reims.

In partite "dentro o fuori" delle azzurre non servirebbe nemmeno munirsi del ticket per dare un interesse in più alla cosa, basterebbe il tifo a bandieretta spiegata. Ma per chi volesse dare un senso diverso alla cosa c'è una quota che sembra piccola a vedersi ma è tutto il contrario.

La Cina è squadra che gioca ultrachiusa, blindata, un 4-4-2 che può trasformarsi in un 5-3-2. Diamo un'occhiata ai calci d'angolo finora battuti nelle partite delle cinesi. Al debutto - sconfitta per 1-0 - i corner furono 8-3 per le tedesche. Alla seconda uscita - vittoria per 1-0 - i corner furono 7-3 a favore contro le sudafricane. All'ultima - pareggio 0-0 - i corner furono 8-0 per le spagnole.



Ergo? Contro le squadre migliori si chiudono ancora di più, come è ovvio che sia. E noi facciamo certamente parte delle squadre migliori con cui la Cina sarà faccia a faccia. Quindi patatine, popcorn, bandieretta e - chi proprio non ce la facesse a trattenersi - multipla che DEVE cominciare con Italia-Cina 1 (cioè ne batteranno di più le azzurre) per i calci d'angolo. E testa alta per guardare avanti. Che è un Mondiale, mica pizza e fichi. La strada è ancora lunga.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Mondiali Femminili Italia-Cina 1 (chi batte più calci d'angolo, quota 1,80)