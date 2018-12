La partita storica di questo mercoledì è senza dubbio alcuno Fulham-Leicester di Premier League. "Sir" Claudio Ranieri contro il suo Leicester, appena dopo la tragedia dell'elicottero del presidente. Ma il Fulham è sull'ultimo gradino e c'è pochissimo spazio per piangere e riflettere. Bisognerebbe vincere o portarsi dietro almeno un punto. Ed è proprio il pareggio che può essere il nostro obiettivo.



Lo agganciamo con i due over 2,5 del turno, ovvero Manchester United-Arsenal e Tottenham-Southampton. La prima è una grande partita, che segue di pochi giorni lo straordinario Arsenal-Tottenham con la rimonta dei "gunners". I bianchi di Londra invece si scateneranno contro gli ex di Mark Hughes, appena esonerato.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Manchester United-Arsenal over 2,5 (1,62)



Tottenham-Southampton over 2,5 (1,66)



Fulham-Leicester X (3,50)



Il terno vale 9.41 volte la posta.