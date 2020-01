Nei quattordici scontri diretti a Getafe soltanto due i pareggi, uno dei quali (0-0) proprio lo scorso aprile. C'è il Real Madrid mica cavoli. Ma la differenza, momentaneamente intendo, non è spaziale. Madridisti secondi, padroni di casa sesti a sette punti. E una cosa strana: il Getafe non pareggia da sette gare (prima due X in fila), il Real arriva da tre pareggi consecutivi, tutti in Liga (e con squadre di alta classifica, come è il Getafe). Un altro, a quella quota? Ma certo che si aggancia!



Gli Wolves hanno grandi precedenti casalinghi con lo United. Ma questa è una partita di FA Cup nella quale entrambe debbono mettere tutto: arrivano da due amare sconfitte in Premier contro Watford (una delle squadre del momento) e Arsenal (primo successo per Arteta). Qui la storia è dalla parte degli arancioneri di casa e l'1 sarebbe un bel prendere. Però il gol lo vedo addirittura come perno dei due terni che vado a proporvi oggi. E la quota non è "accia" per niente.



Ancora nessun pareggio per la capolista Benfica in questa Primeira Liga. Tredici successi e una sconfitta, mica vi sembrerà poco... Ora bisogna andare a battere il Guimaraes in casa sua e non sarà semplice. Perché i bianconeri hanno perso una delle ultime undici partite ufficiali, una striscia rimarchevole. Dato che la X sta per arrivare ma non si sa mai, accendo la copertura di una ottima somma gol pari a 1,90!



Il derby di Liga tra Espanyol e Barcellona ormai è diventato quello che da parecchio tempo è Torino-Juventus: la favorita è netta, l'1 praticamente esiste quasi per bellezza, la X qualche volta esce ma è dura dura durissima. Partendo da questo e da chi andrà in campo nelle fila della capolista non posso che aggrapparmi al 2, intorno al 50 per 100, neanche malissimo.



Si chiude la disamina del sabato con una gara di FA Cup che porterebbe alla ripetizione (a campo invertito, cioè a Birmingham, in casa Aston Villa). Qui tocca al Fulham provarci davanti ai suoi tifosi ma la X tra le due manca da sette anni. Quando meno te l'aspetti potrebbe spuntare. Proprio qui.



PS Inutile pensare - come i più ottimisti tra voi a volte fanno - di raggruppare i terni per una cinquina-boato: Capodanno è già passato...





I CONSIGLI DEL SABATO





Getafe-Real Madrid X (quota 3,60)



Wolverhampton-Manchester United gol (1,73)



Guimaraes-Benfica somma gol pari (1,90)





e poi





Espanyol-Barcellona 2 (1,47)



Wolverhampton-Manchester United gol (1,73)



Fulham-Aston Villa X (3,70)





Il primo terno vale 11,8 volte la posta, il secondo vale 9,40 volte la posta