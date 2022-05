? Sto parlando diche può portare i suoi - stasera con un gol contro il Crystal Palace di Patrick Vieira - fuori dalle acque stagnanti della retrocessione in Championship. I tre punti sarebbero aria di montagna per la squadra allenata da Frank Lampard. In più Richarlison ha segnato per tre volte consecutive in partite casalinghe, due volte sbloccando il risultato con reti risultate decisive.E' l'uomo della salvezza in un Goodison Park che dovrà dare la spinta decisiva ai suoi beniamini. Con unche si gioca praticamente nulla anche se Vieira non è personcina da presentarsi con regali da scartare. I padroni di casa non avranno i due espulsi contro il Brentford, Branthwaite e Rondon, ma ritroveranno i difensori Keane e Godfrey e, dopo più di due mesi, Donny van de Beek (Mina e Delph restano fuori). Cinque gol e due assist per Richarlison nelle sue ultime nove apparizioni. Partecipando comunque direttamente a quattordici reti nella stagione.? Magath, allenatore dei padroni di casa, non vede l'ora di ritrovare - e battere, certamente - la squadra con cui cominciò la sua carriera di tecnico. Siamo alla gara di andata di uno spareggio che ai berlinesi non toccava esattamente da dieci anni. E che vede il pronostico strafavorevole per la squadra sedicesima in Bundesliga (scivolata nella serie minore solo in uno degli ultimi nove casi). Con l'1 a 2,40 ci si può lavorare di fino, l'Hertha era salva fino ai minuti di recupero dell'ultima gara.Everton-Crystal Palace marcatore sì Richarlison (quota 2,35)Hertha Berlino-Amburgo 1 (2,40)