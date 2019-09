LA SFIDA A MISTERPALMIERI torna col classico week-end dopo il mercoledì italiano. Abbrevio la pappardella che tutti conoscete: inviate consigli con le partite relative alla domenica e relativa quota totale. Vincendo ci si legge al lunedì tra i grandi (e in questa rubrica ce n'è più d'uno, molti di più...).



Sestinona da paura e impressione. Parte a tavola con il Napoli che deve rifarsi presto e bene dalla scivolata col Cagliari, ma il Brescia non va per difendersi (e non c'è il Koulibaly squalificato). 1/over 2,5 perché Balotelli e i suoi amici possono segnare.



Lecce-Roma è apertissima e divertentissima. Una marea giallorossa più sugli spalti che in campo. Qui si segna, hai voglia; entrambe in gol, perché no?



Lazio-Genoa può essere la fotocopia, qui la romana gioca all'Olimpico. Se l'attacco rossoblù non si è addormentato, il gol/over sembra apparecchiato o quasi.



Milan-Fiorentina è diventata la sfida di Giampaolo. O sì o no. Se i rossoneri rifanno la partita di Torino e il tecnico non fa quei cambi improponibili... Ma la Viola sta fiorendo, sotto gli occhi di tutti. Gol.



All'estero ne prendo due. Uno è l'amatissimo Leicester: può tranquillamente bissare dopo il blitz servito col Tottenham, visto che arriva il non imbattibile Newcastle.

Nella Liga, Siviglia-Real Sociedad non sarà la partitina a scacchi che potreste aspettarvi, i primi arrivano dalla leggendaria sconfitta basca di Eibar e avranno il cervello sparecchiato. Qui di gol se ne vedranno (i baschi vengono dal 3-0 nel derby con l'Alaves).



Prima volta nella storia, tocco i rigori-sì. Napoli-Brescia e Milan-Fiorentina possono anche rivelarsi un ambetto d'oro. Chi la pensasse come me... (Ricordo che il rigore-sì è valido a qualsiasi squadra venga assegnato, non importa se realizzato o meno).





I CONSIGLI PER DOMENICA:



Napoli-Brescia 1/over 2,5 (quota 1,62)



Lecce-Roma gol/over 2,5 (1,72)



Lazio-Genoa gol/over 2,5 (1,87)



Milan-Fiorentina gol (1,82)



Leicester-Newcastle 1 (1,55)



Siviglia-Real Sociedad over 2,5 (1,90)



La sestina vale 27,9 volte la posta escluso il bonus.





Inoltre:



Napoli-Brescia rigore sì (2,80)



Milan-Fiorentina rigore sì (2,80)



L'ambo vale 7,84 volte la posta.