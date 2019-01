Cagliari-Atalanta e Roma-Entella chiudono il turno di Coppa Italia. La prima è una bella partita, l'altra è il motivo per fare festa a Zaniolo, che in Liguria si attirò gli occhi di tutti quelli che sanno vedere calcio.

Nel primo caso mi avvalgo dei miei occhi. Ho visto le ultime dei bergamaschi e - tranne la scivolata di Marassi col Genoa - sembrano in un momento supersonico. Con la combo penso di coprire molto, X2/over 1,5.

La Roma americana ha preso troppe tamponate a questo livello di Coppa per non mettere gli occhi addosso fin da subito all'Entella. Per me qui è 1/1 dal primo tempo.



Quando gioca in casa il City bisogna portarsi il pallottoliere. Ed è ancora poco... C'è Manchester City-Wolverhampton, le ultime due del Pep sono state 16 gol fatti e 0 subiti (contro Rotheram e Burton, va bene, ma sempre sedici a zero... ). La storia dice che questa partita o finisce 1-0 o finisce tanti a pochi. Questa finisce tanti a pochi, nonostante la forma degli arancioneri.



Con l'Espanyol in trasferta, sette volte su dieci finisce 1X/over 1,5 (almeno). Le volte che è stato altro si giocava a Madrid (in due casi) e all'Alcoraz di Huesca. Contro la Real Sociedad può ripetersi tutto. E quindi 1X/over 1,5.

Non vi fate spaventare troppo, la quota del quaternone è più che giocabile.



I CONSIGLI PER LUNEDI':



Cagliari-Atalanta X2/over 1,5 (quota 1,58)



Roma-Entella 1/1 primo tempo/finale (1,54)



Manchester City-Wolverhampton 1/over 2,5 (1,58)



Real Sociedad-Espanyol 1X/over 1,5 (1,72)



La quaterna vale 6,61 volte la posta.