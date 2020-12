Se fossero le due squadre che hanno vinto e perso all'ultima di campionato, sarebbe un problema inesistente. Perchè la Roma ha passeggiato a Bologna segnando cinque reti nel primo tempo, cosa che a memoria giallorossa non ricordo; il Torino ha perso l'ennesima, in casa contro l'Udinese, addirittura riprendendola e poi buttandola subito via. L'ultimo torneo furono due vittorie in trasferta ma oggi conta poco. Anche l'urna europea ha regalato un sorriso a Fonseca, un ritorno a casa a Braga dove ha allenato e vinto. Sulla carta non c'è molto da aggiungere, Belotti è in forma ma pare non bastare a un Giampaolo intristito. Combo 1/over 2,5.Cominciando dalla serata. E dal Manchester United che se sbaglia questa può iscriversi al Trofeo dei Sollevatori di Pesi. I padroni di casa sono ultimi con un pareggio; gli ospiti debbono recuperarne una e questa sono tre punti da martellare come faceva quello in una pubblicità di biscotti per bambini. Stessa combo stesso mare.Al Villa Park di Birmingham c'è uno zero che potrebbe saltare, è quello dei pareggi finora totalizzati dai Villani, nè in casa nè in trasferta. Nelle ultime cinque invece ne sono arrivati due per il Burnley, uno in casa e uno fuori. E tre clean sheet, bel biglietto di presentazione. Davanti a un attacco che invece segna da fare paura. Cash e Luiz fuori per sanzioni arbitrali più una vagonata in dubbio per problemi fisici più o meno tosti, sempre per i padroni di casa. Mentre il Burnley sta crescendo ed infatti si è tirato fuori dalle sabbie mobili. Ve l'avevo detto in passato che sarebbe stato una bella idea giocarlo salvo...Il terno vale 14,8 volte la posta