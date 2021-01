Si riparte subito. Con un altro big-match., che è sempre lì a studiare le orme del Milan ma non altro. Parliamo un attimo degli scontri al vertice della Roma: due pareggi (2-2 con la Juve e 3-3 con il Milan) e due sconfitte (4-0 a Napoli e 4-1 a Bergamo). Indipendentemente dai punti,Lo stesso over che abbiamo visto a Milan-Juve (1-3). Il calcio ai tempi del Covid si gioca così: prima si difendeva, adesso i tre punti dello scontro diretto sono diventati tre per te e tre in meno per gli altri. Ripeto, come se il campionato si potesse fermare l'indomani e chi fosse davanti... Condizionale, è ovvio. Comunque, i gol segnati e soprattutto presi (24 e 21) da Roma e Inter ci prendono per mano e ci conducono all'over., senza pensare a chi giocherà o no. Dopo il successo a casa Milan, Pirlo non può che indossare gli stivali delle Sette Leghe e prendere tre punti a partita. Se si fermerà, quei tre punti sfilati alla capolista rossonera scemeranno di intensità. Bisogna dare continuità alla risalita. E contro un Sassuolo senza Berardi (non le gioca mai contro la sua ex Signora), un Caputo a mezzo servizio e un rendimento non al massimo (quanta sofferenza contro il Genoa) non si può che andare a canestro.quasi a specchio. Quasi. Il Parma sta facendo gluglu e andando sotto, non so se il cambio della guida tecnica dia risultati fin da subito, è difficile perchè arriva la Lazio che non può perdere altri punti. L'Udinese, se non la prendi presto dal verso giusto, può creare seri problemi ma il Napoli che ha perso con lo Spezia ha tirato ottocento volte in porta, perdendo una partita come succede soltanto nelle favole con la strega.Fiorentina-Cagliari non può replicare la recente Fiorentina-Bologna, triste e sconsolato 0-0. Negli ultimi quattro scontri diretti tre volte è arrivata l'opzione "gol", ci sono buone chances perchè la musica suoni le stesse note.La cinquina vale 13 volte la posta escluso il bonus