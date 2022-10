Chi si ricordava che vennero espulsi entrambi? Specialone e Spallettone? Fu una partita strana, quell'ultimo Roma-Napoli (0-0). Non tante occasioni da gol, più o meno tre per parte, la più netta per Osimhen sotto la Curva Nord, palla schiacciata sul palo. Ma poco altro, grandissima battaglia a centrocampo e poi quei due cartellini rossi dell'arbitro che durante il match mandò negli spogliatoi Mourinho e a fine gara Spalletti ("Massa ma che fai?"). Chissà se questa volta con Irrati la storia avrà un'altra trama. Resta il fatto che la capolista arriva da dieci vittorie in fila, tra campionato ed Europa, con il mondo del pallone a battere le mani. E allora il tutto sembra fatto apposta per il portoghese giallorosso sorridente della conferenza-stampa, ha detto che se servirà entrerà lui a fermare Kvara sulla fascia. Non credo assolutamente che la capolista si trovi di fronte uno svolgimento facile, semmai tutto il contrario. Quello che vedo si tramuta in una combo 1X/under 3,5.Chissà se è l'occasione per la Dea di mettere altri tre punti nel taschino. La verità è che comunque si incontrano le due difese meno battute del campionato e certamente questo vuol dire tanto. Per esempio vuol dire che tra gli under e gli over sarà il caso di andarsi a scegliere i primi. Oltretutto abbiamo visto che Gasperini gioca un calcio diverso, nessun uragano ma ci pensa di più. E quindi cosa può esserci di meglio di un bell'1X/under 2,5?Ha buttato alle ortiche quella con il Pisa facendosi rimontare dal 3-1, non batte il Cittadella in Sicilia dal 3-1 (numeri che tornano) del dicembre 2013. In più il Cittadella ha appena preso una legnata dal Torino in Coppa Italia (4-0, mica uno scherzo). Rosanero, questa è la classica partita da vincere senza se e senza ma. E direi che la quota ha un senso. E come se ce l'ha.PS Ciao Francesco, stasera prenditi l'Olimpico, ogni bandiera sarà per te.