La cosa più rilevante l'ha detta prima Sarri. "E' vero che in tutti questi mesi il Lione ha giocato una partita, la finale di Coppa persa ai rigori con il PSG ma io l'ho vista e mi è sembrata una squadra in buona condizione fisica, molto buona". Poi è toccato a Garcia, come era normale. "Juve strafavorita, chi come noi ha giocato cosi' poco... Potrebbe darci una mano segnare un gol che li metterebbe sotto pressione".Il risultato è ben diverso ma l'aria ricorda quella di Juve-Atletico Madrid di marzo 2019. E in quella partita successe una cosa meravigliosa. Ovvero il CR7 che serviva prese tutti per mano e firmò la tripletta della qualificazione. Come dire che quando hai un giocatore così deve emergere nel momento del bisogno. Lì c'era uno 0-2 da scalare, qui uno 0-1 più la possibile assenza (almeno dall'inizio) di un Dybala che ci era arrivato alla perfezione e poi è andato kappao nel momento peggiore.Sempre in Champions (e con problemi evidentemente maggiori dell'ex gemello in maglia merengue) giocherà Benzema con il suo Real Madrid. Lì c'è andare a disfare il Manchester City in trasferta, dopo che - al Bernabeu - Guardiola tracimò e si prese il risultato con il 2-1 sotto al braccio. Ma il Benzema visto quest'anno sembra il migliore di tutta la carriera. E un suo gol potrebbe impressionare gli inglesi, basta che non arrivi sul 4-0... Io a 2,50 me lo prendo, sul serio. Per salire sul ring e provare a imitare il suo idolo Mike Tyson c'è tempo.Mancherà un pilastro come Sergio Ramos, squalificato. E non è stato nemmeno convocato Bale, in rotta con Zidane e la società ormai totale. Ma il Real è obbligato a provarci qualunque sia la situazione.Fanno il bis della finale giocata lo scorso anno quando il Lokomotiv fece bingo vincendo 3-2 con due gol negli ultimi minuti. Tra queste avversarie c'è una stranissima combinazione: se prendiamo gli ultimi sette incontri competitivi (no amichevoli) ecco che spuntano fuori sette pareggi sette alla fine del primo tempo!Ma la quota della X nel primo tempo fa leccare i baffi anche a quelli che se li sono tagliati!I CONSIGLI PER VENERDI':