Se qualche campionato (possibile, intendiamoci) si gioca perchè non dargli un'occhiata? E allora finchè per esempio lava in campo facciamo due conti, chi vuole è ovvio. Tanto si sta a casa mica tutti avranno il trenino sul tavolo no?Allora si parte prima di pranzo, esattamente alle 12, con, si prosegue alle 14,30 cone si termina il sabato alle 17 conQualche cosetta di interessante si può trovare. Persino nellaturca, anch'essa in campo con tre match. E' chiaro che ne stiamo parlando finchè è tutto nella norma, se decideranno per la sospensione arrivederci. Questo il programma turco, alle 12, alle 15e si chiude alle 18 con(tutte a porte chiuse).E' su un terno che vado, partendo dall'1 primo tempo/1 finale della capolista russa, lo. La sfida è più che alla portata contro l'Ural, che è ripartita in campionato con due trasferte, un pareggio e all'ultima una sconfitta 0-2. E' dal 2016 che non aggancia nemmeno un punticino contro lo Zenit, la quota c'è.Si sconfina nel calcio turco con una vittoria in casa, quella dell'Alanyaspor, e una in trasferta, quella del. La prima è decisamente favorita contro il Gaziantep e deve vincere assolutamente questa per sognare un difficile aggancio alle zone europee della classifica. Per la seconda vale praticamente lo stesso discorso con la differenza che il Fenerbahce è una delle big storiche. E non può chiudere così un torneo che più anonimo non si potrebbe.Zenit-Ural primo tempo/finale 1/1 (1,72)Alanyaspor-Gaziantep 1 (1,58)Konyaspor-Fenerbahce 2 (2,16)