Sembra una quota con i baffi a tortiglione, sicuramente ben giocata. Ma le certezze questo duemila e venti ce le ha tolte di mano. E comunque si procede a microcippini.. E la presenza di uno come Hauge che spariglia tutto lo sparigliabile è un plus per quello che abbiamo detto. Doppia rossonera con over.Poco importa che le due vengano da stop pesantissimi accusati contro Napoli e Inter. Le ho viste entrambe: la Roma non ne rigiocherà mai una così moscia, il Sassuolo al 14' perdeva 0-2 e già pensava ad altro. Nello scorso campionato tra anda e rianda sono diluviati dodici gollettini e mi scuso se vi sembra poco. Gol/over.Bel match, calcio da guardare anche per i neutrali. Tutte e due vanno a finalizzare e hanno il modo per farlo bene. Juric sa costruire dal poco paurose macchine da corsa, Di Francesco ha più di qualche certezza in campo.L'indicazione è nitida.Derbone basco e di grande spessore di classifica nella Liga.è molto importante: gli ospiti comandano lassù in cima, un punto di vantaggio su Simeone (anche se con due match giocati in più), i padroni di casa procedono non malaccio con tredici punti. E hanno un vantaggio da sfruttare: la Real Sociedad ha appena giocato una sfida tosta e deve giocarne una decisiva in Europa League. La "sorpresa" della doppia casalinga sembra una via di fuga possibile.Titoli di coda con la Ligue 1 francese e una partita che a primo colpo nessuno sceglierebbe. Ma c'è un ma... Nelle partite del Brest (e qui si analizza) nel 66,7% dei casi di questa stagione di torneo è uscito l'over 1,5. Nel primo tempo! Significa più di due volte su tre, perchè non provare a fidarsi a una quota mostruosa?Sampdoria-Milan X2/over 2,5 (quota 2,08)Roma-Sassuolo gol/over 2,5 (1,40)Verona-Cagliari gol (1,62)Alaves-Real Sociedad 1X (1,83)Bordeaux-Brest over 1,5 primo tempo (2,78)La cinquina vale 23,9 volte la posta escluso bonus