La partita più interessante che ci aspetta è senza dubbio Juventus-Inter di International Champions Cup, ora di pranzo, a Nanchino. L'Inter è leggermente avanti di cottura ma manca di un reparto importante come l'attacco. E in un match simile non si può giocare senza. La Juve è piaciuta abbastanza contro il Tottenham, pur perdendo grazie a un mondogol di Kane, che ha tirato fuori dal cilindro un coniglio a centrocampo. Ma Conte contro la Juve, indipendentemente da chi gioca in attacco, è da non perdere. Anche se con Lukaku e Dzeko in organico parleremmo di altro.



In Champions League e Copa Libertadores ci sono due incontri nei quali la quota del successo interno è decollata via via che passavano le ore. Con la doppia X2 ci possiamo anche provare, per un ternino oltre il 5 contro 1.



I CONSIGLI DI MERCOLEDI'



Juventus-Inter 1 (quota 1,83)



Bate Borisov-Rosenborg X2 (1,56)



San Lorenzo-Cerro Porteno X2 (1,91)





Il terno vale 5,45 volte la posta