Mister Maurizio Sarri va a guadagnarsi la finale di Europa League di Baku a Francoforte, con il suo Chelsea (purtroppo orfano di Rudiger, operato di menisco). L'Eintracht, unica squadra tedesca nelle semifinali europee, e i Blues non si sono mai incontrati, primizia assoluta. Altra interessante curiosità è che gli inglesi sono arrivati a questo passo imbattuti. Tra i tedeschi c'è una delle bellissime sorprese dell'anno: quel Luka Jovic, attaccante serbo che si dice sia il primo (e vicinissimo) rinforzo per Zidane e il suo Real Madrid. E' stato lui a portare i suoi al massimo dei punti nel girone, prima di fare secche tre squadre provenienti dalla Champions, ovvero Shakhtar, Inter e Benfica. E il Chelsea? Undici vittorie e un pareggio in questa edizione, non è poco. Con il più forte della competizione, il belga Eden Hazard. Nei campionati di appartenenza, entrambe sono quarte in classifica e al momento sarebbero classificate alla prossima Champions League.



Nell'altra semifinale c'è Arsenal-Valencia, i biancorossi di Londra vogliono cancellare la semifinale dello scorso anno, quando vennero eliminati da una squadra spagnola, l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Dopo il pessimo sorteggio in questa Champions (contro Juventus e Manchester United), è stata un'altra musica nella discesa in Europa League per gli spagnoli, fortunati nei sorteggi contro Celtic, Krasnodar e Villarreal. Siamo al redde rationem. Gunners favoriti ma reduci da tre scoppole in Premier League mentre il doppio confronto dei quarti di finale contro il Napoli aveva portato due vittorie. Nei confronti europei tra Arsenal e Valencia, sempre ok gli spagnoli che addirittura si aggiudicarono nel 1980 la prima finale di Coppa, quella delle Coppe, finita ai calci di rigore. Un dato numerico che dovrebbe far paura agli inglesi? Solo 10 successi in 33 precedenti con squadre spagnole...



In conclusione, match molto più equilibrati di quanto possa venire in mente al primo colpo. Io vado su due SINGOLE, con la X-X primo tempo/finale. Le quote valgono e basterebbe colpirne una per festeggiare.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'

Eintracht Francoforte-Chelsea primo tempo/finale X-X (quota 5,05)





e





Arsenal-Valencia primo tempo/finale X-X (quota 5,30)