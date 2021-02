. Quandosi affrontano bisogna preparare la calcolatrice. Perché ne segnano finché non si sono annoiate. Ventiquattro reti sono poche nelle ultime sei sfide? Media di quattro a partita. Impressionante. L'ultima, per esempio. Si concluse 3-4, si giocava a Bologna. Ma in casa neroverde finora un bel 3-1 e un bel 2-2., zero a zero all'andata. E tanti scambi nella storia. A cominciare da due nomi importanti: quello di Juric, che in Veneto è diventato il tecnico sul trampolino di lancio che è adesso e quello di Miguel Veloso, anche lui dal rossoblù al gialloblù. E che vedremo in campo, finalmente guarito. Ripetizione dello 0-0 oppure 1-1? Non mi pongo di questi problemi e. E sempre di Verona si parla. Ma del, che riceve il. Appaiate a quota 39 con il Cittadella e dietro il'Empoli capolista. Arrivano entrambe da una sconfitta e questo farebbe pensare a un pareggio per scacciare le ombre. Ma... All'andata il Chievo vinse al Brianteo per 2-1, anche se non era ancora il Monza giusto. Adesso, arrivati i rinforzi a gennaio, credo che i brianzoli di Galliani possano prendersi la rivincita di quel 2-1.PS E Lazio-Sampdoria? Con la storia dei tamponi la lascio andare, temo l'eventuale contraccolpo. E il Bayern che si avvicina.Sassuolo-Bologna gol/over 2,5 (quota 1,83)Genoa-Verona X (3,02)Chievo-Monza 2 (3,03)