Oggi la mia indicazione si basa su qualcosa che potrebbe piacervi pochissimo. Ma ha un senso: se Spalletti rimischierà le carte come ha detto, attento a chi sta giocando meno, ecco che, al contrario di ciò che cantava Vasco Rossi, "un senso sì ce l'ha". Un marcatore come Simeone, il figlio ti papà Simeone tecnico? Mi piace molto, tante altre quote di Sassuolo-Napoli mi dicono poco poco pochissimo. Ricordo che tra gli avversari della capolista non ci sarà Berardi, che passa una stagione fiammeggiante al contrario, poi quando incrocia il Milan suona la batteria dei gol e degli assist. Insomma, Simeone marcatore-si. Anche se dovesse non partire dall'inizio.



Pisa-Venezia viaggia sull'under, cosi' come le tre più recenti giocate dai nerazzurti toscani. Ovvero Genoa-Pisa 0-0, Pisa-Sudtirol 0-1 e Reggina-Pisa 0-2.



L'ultima viene dalla Francia, Ligue 1. Si affrontano avversarie che sanno come incidere sul risultato. Finora l'Auxerre ha incassato quarantasette reti, una vera enormità a una media di oltre due gol a partita; il Lione invece ne ha fatti trentacinque, a una media di un gol e mezzo. In una sfida come questa, chi giocherà lo 0-0?



PS Se dovessi andare sulla singola... Simeone!





Sassuolo-Napoli marcatore-sì Simeone (quota 2,50)



Pisa-Venezia under (1,60)



Auxerre-Lione over (1,80)