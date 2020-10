Il Sassuolo è un siluro, il Torino un tappeto sbattuto. La differenza al momento non è solo nei punti in classifica ma in quello che le due squadre producono. Infinitamente diverso. I verdi di De Zerbi non si sono fermati nemmeno con due gol di svantaggio a Bologna, i granata di Giampaolo non sono arrivati a dama nemmeno con la doppietta del Gallo Belotti, contro il Cagliari.Per quanti ne segnano e ne subiscono, la vittoria degli emiliani più il gol ci sta come il dolce a fine pasto. Oltretutto a una quotona spettacolare.Aston Villa-Leeds mette di fronte in Premier squadre che sanno far male all'avversario. I ragazzi di Bielsa si sono fermati soltanto all'ultima ma gli Wolves di Espirito Santo quando girano picchiano seriamente. L'Aston invece va a segno come se l'ingranaggio avesse già preso forma. Si può andare sul gol alla grande.Come peraltro nella Ligue 1, tra Rennes e Angers. I padroni di casa sono reduci dalla Champions dove hanno segnato ma preso solo un puntacciuolo. L'Angers ha saputo andare a rete persino a casa dei parigini di Neymar. Anche se non è bastato.Incredibile ma vero torno a una partita di Serie B, il derby di Toscana tra Empoli e Pisa. Ci torno per un solo motivo, perchè mi piace la quota della doppia esterna. I pisani sono terzultimi e non hanno ancora mai vinto ma tre pareggi li hanno messi insieme. L'Empoli è in vetta e tanti si aspetterebbero che vincesse a baffi stesi. Io sono tra quelli dell'altra parte. I nerazzurri hanno subito un gol meno del Pescara (la peggiore) ma hanno segnato solo un gol meno della capolista. Vuoi vedere che...Sassuolo-Torino 1/gol (quota 2,58)Aston Villa-Leeds gol (1,65)Rennes-Angers gol (1,86)Empoli-Pisa X2 (1,73)