Armando Izzo potrebbe essere costretto a saltare anche la partita di venerdì contro il Sassuolo. Il difensore del Torino non ha infatti ancora smaltito il problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha costretto alla tribuna nel match di sabato contro il Cagliari.



Negli ultimi giorni, al Filadelfia, Izzo ha sempre svolto un allenamento differenziato rispetto a quello dei propri compagni di squadra. Le giornate di oggi e domani saranno decisive per capire se potrà esserci o no contro il Sassuolo.