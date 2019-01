Altre tre partite di Coppa Italia, almeno due sembrano più che divertenti. Torino-Fiorentina apre il tutto e al di là del fatto che le due squadre siano gemellate, se le daranno di santa ragione per passare il turno. Nelle ultime dieci sfide soltanto due volte è uscito il no-gol, non capisco perché dovrei andare contro un vento così forte.



La sera vado con la stessa musica in Napoli-Sassuolo: non so se De Zerbi giocherà più chiuso delle ultime ma credo che il suo disegno sia più o meno sempre quello e quindi... Anche qui il gol potrebbe palesarsi tranquillamente.



Chiudo con un salto in Premier League e uno in Liga. In Inghilterra la partita più interessante della domenica è certamente Tottenham-Manchester United. Che da quando è arrivato Solskjaer in panca ha fatto cinque partite e cinque vittorie. Qui non è così facile anzi ma secondo me il pareggio può venir fuori, altroché.



In Spagna, il Barcellona piegato a Valencia dal Levante in Coppa (ma era una sorta di Barcellona/2) dovrebbe strizzare molto rapidamente l'Eibar, che viene da cinque pareggi in fila.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Torino-Fiorentina gol (quota 1,74)



Napoli-Sassuolo gol (1,74)



Tottenham-Manchester United X (3,70)



Barcellona-Eibar primo tempo/finale 1/1 (1,48)



La quaterna vale 16,5 volte la posta.