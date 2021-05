Tre partite molto difficili da decrittare. O si guardano oppure si prova (con il cippino, non di più) a mettere in atto un meccanismo di difesa-offesa. Partendo dal fatto che il pareggio (mi piace il 3-3...) di Verona appare troppo alto per chi ha nulla da chiedere al campionato.



Negli altri due casi si gioca per i playoff di Serie B, come funziona lo sapete da tempo. Monza e Lecce si sono qualificate a giocare la gara di ritorno (rispettivamente con Cittadella e Venezia) in casa propria. Il Cittadella è piaciuto molto soffrendo il minimo ed eliminando nel turno precedente il Brescia; il Venezia è invece dovuto arrivare fino ai supplementari, pareggiando nei 90' con il Chievo (1-1) e poi facendolo fuori per 3-2.



Durante la stagione, tra Cittadella e Monza il pareggio (fu uno 0-0) è uscito soltanto al ritorno, in Lombardia. Tra Venezia e Lecce, invece, avvenne il contrario ovvero finì 2-2 a Lecce, all'andata.



PS Sarebbero, quale per un motivo quale per un altro, tre partite da vedersi in tv. Ma per chi vuole partecipare con il minimo, il gioco dei due ambi potrebbe essere un'ideuzza. Valida comunque come qualsiasi cosa venga in mente alle nostre "menti" del forum. E ce ne sono.





Verona-Bologna X (quota 3,60)

Cittadella-Monza X (3,08)



inoltre



Venezia-Lecce X (3,15)



Il primo ambo vale 11 volte la posta, il secondo 11,3