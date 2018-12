Questa è una SFIDA A MISTERPALMIERI con solo due partite di Serie A. Ma vi conosco e certamente non vi perdete per questo. Ricordo a chi ancora non lo sa: partite del giorno, quota della scommessa, vince solo quello che fa di più e va in prima pagina lunedì.



Cominciamo proprio dalle nostre. Dal derby di sera a Torino. La Juve si è trovata a giocare una partita durissima, sul campo sintetico a Berna. Non ha avuto tempo, compreso anche il viaggio di ritorno, per riposarsi granché. Vedo una partita chiusa, un po' alla Milan-Torino, decisa da episodi. Under 2,5.



La stessa cosa me la sento al Meazza, dove una Inter con la testa ancora da un'altra parte riceve l'Udinese di Nicola, squadra che fa delle chiusure il suo credo. Anche qui troppi gol non se ne dovrebbero vedere, under 2,5.



Tutto il contrario in Premier League dove c'è l'over 2,5 del giorno. Da quando Ranieri è sbarcato al Fulham ci sono stati almeno due gol ogni volta (quando non molti di più). Fulham-West Ham è finita sempre over negli ultimi undici scontri diretti, una sola volta over 1,5 e nelle altre sempre l'inferno. Io l'accendo senza problemi.



Dopo l'orrenda bastonata casalinga in Champions, il Real Madrid ha il derby madrileno da sbrigare con il Vallecano. Basta con le brutte figure, qui per me i gol saranno dalla parte sua: 1/over 2,5.





