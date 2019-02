Questo, ragazzi miei, è un sabato più che signorile con le partite che propone. È vero, domina il derby madrileno al Wanda Metropolitano. Ma anche le due nostre sono sfide di spettacolo, hai voglia. Ci mettiamo la spezia della SFIDA A MISTER PALMIERI: voi munitevi del programma calcistico del sabato con tanto di quote e cercate di realizzare il miglior colpo della giornata. Mi fido.



A Firenze arriva il Napoli, che non ha ancora dimenticato (lo farà mai?) la scoppola della scorsa stagione, quando in quello stadio si incenerirono le residue speranze-scudetto. Ma Chiesa, Muriel e tutta la Viola non sono lì per cantare salmi responsoriali.



La sera la convalescente (o malata?) Inter va a casa di una delle squadre del mese, il Parma. D'Aversa sta facendo un lavorone. Ma questa è più importante per gli uomini di Spalletti. Torneranno a segno e ne prenderanno? Potrebbe essere la strada migliore da battere per noi.



La Premier ci indica due vie, Huddesfield-Arsenal e Liverpool-Bournemouth. I Gunners sono il massimo dell'impossibile da capire ma se non vincono questa possono non tornare a casa; Salah e compagni vengono da sei sfide in fila contro questo avversario terminate con l'overone.



Ecco Madrid, il Real si sposta a piedi per andare a casa del rivale cittadino. Solari si è appena preso un ottimo pareggio in casa del Barcellona, in Copa del Rey, ma era appena mercoledì sera; Simeone comincia a fare il tagliando per lo scontro con la Juve, in Champions. Potrebbero cercare di ridurre i rischi allo zero. Vado sulla doppia interna.





I CONSIGLI DEL SABATO

Fiorentina-Napoli X2/gol (2,20)



Parma-Inter gol (1,77)



Huddersfield-Arsenal 2 (1,65)



Liverpool-Bournemouth over 2,5 (1,42)



Atletico Madrid-Real Madrid 1X (1,38)





La cinquina vale 12,5 volte la posta escluso bonus