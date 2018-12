Addirittura una settina. E si parte di una novità o quasi. Il nostro amico CUCUBAU77 si è aggiudicato con merito la SFIDA A MISTERPALMIERI di sabato. Ripeto, settina, non uno scherzetto. Eccola di seguito.

CAGLIARI over 2,5

LAZIO over 2,5

ESPANYOL over 2,5

MANCHESTER UTD 1

ARSENAL 1

BORUSSIA D. X2/over 1,5

LEICESTER X2

Ad una rispettabilissima quota di 15,08 contro 1. E come avete visto nella settina c'è anche una combo… Amico, bellissima invenzione!



Alla SFIDA A MISTERPALMIERI di domenica è successo, per la prima volta, che il vincitore LUCA1977 non abbia messo la quota finale del suo terno vincente. Peccato Luca, faccelo sapere almeno oggi...