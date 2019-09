Piccola novità nella SFIDA A MISTERPALMIERI di sabato. Due quaterne, una italiana (tre di Serie A e una di Serie B) e una straniera (tre di Premier League, una di Liga). Quote che mi sembrano interessanti, si può provare. Occhio alle vostre con cui si va diretti in prima pagina. Ma le partite debbono essere quelle del giorno. E ci dovete dire la quota finale.



Quaterna italiana. La Spal non sembra minimamente quella dello scorso torneo, visto l'1,82 mi prendo Sarri che la apre e la chiude presto, nonostante le assenze e la Champions dietro la curva.



Poi l'Inter, che va a Marassi contro Quagliarella. Visti i miracoli di Handa con la Lazio, è possibile che la difesona nerazzurra incassi ma non è detto che l'attaccone nerazzurro non ne faccia uno in più, overone.



Sassuolo-Atalanta è la festa dei bomber. L'overone sovrebbe essere vietato dalla legge perchè troppo facile? E allora si va sul gol.



Frosinone-Cosenza (unica di B che prendo in esame) l'ultima volta si sono affrontate nel giurassico. Questa mi sembra l'ultima chance per i gialli. Sbagliare vuol dire tirare giù le orecchie e andare in letargo.



Passiamo le frontiere e andiamo in Inghilterra. A pranzo ci sono i Campioni d'Europa del Liverpool, non scherziamo, con lo Sheffield Utd serve anche l'handicap. Così come per il Tottenham, che ha passato una settimana da pazzi prendendo schiaffi anche dal tabaccaio. Contro il Southampton ho scelto vittoria e multiggollone (da 3 a 5). Apre la serata il Pep: va a giocarsela contro i blu di Liverpool, ovvero l'Everton. Vittoria e overone perchè possono segnare anche i padroni di casa.



Si chiude con la Liga e il derby di Madrid, al Wanda Metropolitano. Negli ultimi due scontri diretti, uno giocato a East Rutherford per la International Champions Cup, sono arrivati QUATTORDICI gol QUATTORDICI. Qui andranno più manzi ma non si può orientarsi che sul "segnano entrambe".





I CONSIGLI DEL SABATO





Juventus-Spal primo tempo-finale 1/1 (quota 1,82)



Sampdoria-Inter over 2,5 (1,72)



Sassuolo-Atalanta gol (1,57)



Frosinone-Cosenza 1 (1,75)





inoltre





Sheffield Utd-Liverpool 2/handicap (1,87)



Tottenham-Southampton 1/multigol 3-5 (2,43)



Everton-Manchester City 2/over 2,5 (1,73)



Atletico Madrid-Real Madrid gol (1,72)





La quaterna italiana vale 8,6 volte la posta, la quaterna straniera vale 13,5 volte la posta