Sabato avrà vinto uno in tutto il mondo. Forse. Domenica per esempio la Fiorentina ne ha uccisi tantissimi, anche soltanto con l'over 1.5. E così bisogna battere le mani lungamente al nostro AFRENZ, unico vincitore della due giorni di SFIDA A MISTERPALMIERI: E non è stato un vincitore qualsiasi ma uno che si è portato via un terno a oltre 32 contro 1 (e se vi sembra poco fatemelo sapere...)



Atalanta X - Crotone X - Roma X



I terni di pareggi sono difficilissimi ma proprio per questo lasciano il sorriso stampato per giorni. Segnatevi AFRENZ, potrebbe regalarci altre chicche come questa no?



BRA VIS SI MOOOOO!!!