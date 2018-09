KOBRAROSSONERO! A quota 14.54, una quaterna di grande classe con un pareggio dentro. Eccola:



Tottenham gol/over 2.5



Schalke multigol 2-4



Sampdoria segna gol



Lecce X



Quaternone che solo al 91' con il gol della Salernitana a Lecce ha strappato il terzo centro su tre a LUANO70, che aveva inanellato una quaterna a 7.5, dopo i colpacci della settimana scorsa.



Questa la domenica, ovvero ieri. Il sabato invece era andato bianco e in maniera strana. Perchè ferri Raffaele aveva messo insieme una delle sue "lunghe" ma non si era accorto che la Fiorentina giocava la domenica. E Luca Giovanni aveva stampato un sensazionale 4-1 di risultato esatto in Real Madrid-Leganes ma si era dimenticato di aggiungere la quota... (requisiti fondamentali per andare in prima pagina al lunedì, tutte le partite nello stesso giorno con annessa la quota finale della vostra proposta...).



Raffaele ha comunque colpito con i viola e Luca Giovanni è andato vicino a un gran colpo domenica (se faceva gol Belotti...).

Segnatevi il KOBRA, LUANO70, ferri Raffaele e Luca Giovanni. Qui siamo nell'Olimpo e mica scherzo...Alla prossima sfida!