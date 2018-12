La SFIDA A MISTERPALMIERI natalizia è stata con i botti forti così. La novità è stata il nostro amico CLEARMIND19 che ha inanellato questa bella settina poco sotto la quota del 20 a 1. Eccola.



Milan segna squadra ospite



Empoli X2



Sassuolo X2



Juventus



Genoa 1X



Parma 1X



Udinese 1X under 3,5





E Luano70? Una certezza, anche questa volta. Quando tocca trasforma in oro. Pure Matt16 è andato a traguardo. Così come il vostro Mister: bella sestina poco sotto il 20 a 1 (con il bonus).



Si ricomincia, non oggi perchè non c'è Serie A per la SFIDA. Ma il 26 e il 29 io ci sono ancora. E voi?