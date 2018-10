Seconda SFIDA A MISTERPALMIERI del weekend. Scegliete le partite del giorno, metteteci la quota e regalatemi una gran bella soddisfazione. Che tra voi ce ne sono tanti ma tanti di quelli bravi. O bravissimi... Per esempio, SALVA e LUANO ci hanno fatto esultare in questi primi appuntamenti stagionali. E non poco.



In Serie A, questa volta ne pesco una. Atalanta-Sampdoria sembra fatta apposta, i nerazzurri sarebbero voluti scendere in campo venti minuti dopo la fine della sfida di Firenze perchè erano con la bava alla bocca. I blucerchiati di Giampaolo (ed è strano, chissà perchè) perdono almeno un 25% di quello che sanno dare in casa. E se consideriamo che con la Spal hanno vinto sì in rimonta ma non offrendo granchè di sfolgorante... La quota non è supersonica ma vedo la vittoria interna. Grossa come una casa. Appunto.



Poi due partite abbastanza simili nell'impianto. Liverpool-Manchester City in Premier League e PSG-Lione in Ligue 1. Sono i classici match in cui se arriva un gol a stappare il tutto, poi li debbono fermare a revolverate dai terrazzi di fronte. E' naturale, viste anche le quote, che se ne dovessi scegliere una andrei sui francesi. Ma visti i giocatori in campo e anche il fatto che i rossi a Napoli sono usciti senza fare un tiro in porta, mi stuzzica molto anche quella inglese. Perchè ai rossi una cosa così capita una volta all'anno. E basta.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Atalanta-Sampdoria 1 (quota 1,62)



Liverpool-Manchester City over 3,5 (2,63)



PSG-Lione over 3,5 (2,00)





Il terno vale 8,52 volte la posta





